Sur Instagram, Macron s'amuse de vidéos parodiques pour promouvoir le Sommet sur l'IA

Emmanuel Macron en OSS 117, dans "Le dîner de cons", en influenceur coiffure ou chantant du Nekfeu : le président de la République s'est amusé dimanche à compiler plusieurs vidéos parodiques générées par intelligence artificielle pour promouvoir le sommet qui s'ouvre sur le sujet lundi à Paris.

"Bien joué... C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire", a lancé le chef de l'État dans une (vraie) vidéo publiée sur Instagram, après une introduction de plusieurs (fausses) séquences, truquées grâce à l'intelligence artificielle, créées depuis plusieurs années par les internautes et dont certaines avaient connu un grand succès.

"Avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses"

Sur ces pastilles parodiques, le président apparaît notamment cheveux en brosse dansant sur fond de "Voyage, voyage" de Desireless, ou se retrouve dans une scène de "OSS 117" à la place de Jean Dujardin, affirmant : "On est attaché à la bagnole, moi je l'adore" - une phrase qu'il avait réellement prononcée.

"Plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses : changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société", fait ensuite valoir le président. "La France et l'Europe doivent être au coeur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ce en quoi nous croyons".

"C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris", explique-t-il encore. Pendant deux jours, des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des patrons du secteur, seront réunis pour débattre de multiples questions relatives au secteur, qu'elles soient diplomatiques, politiques, économiques, éthiques ou encore juridiques.

Gare aux deepfakes

Le clip présidentiel se conclut par l'une des parodies les plus célèbres, dans laquelle Emmanuel Macron revêt les traits de Mc Gyver... "Là, c'est bien moi", plaisante ensuite le chef de l'État. Le président de l'Association de la presse présidentielle, Jean-Rémi Baudot, a, de son côté, mis en garde contre les effets de l'intelligence artificielle sur le journalisme.

"Face aux 'deepfakes' (images vidéos modifiées par IA, NDLR), manipulations et ingérences étrangères, il est de plus en plus difficile pour les citoyens de faire la différence entre information et désinformation", relève-t-il dans La Tribune dimanche. "Le journalisme de terrain est l'une des clés pour en limiter les effets pervers".