Stéphane Le Foll (PS) : "La vraie difficulté va être de penser la démocratie représentative"

Vote blanc, proportionnelle, cumul des mandats, nombre de parlementaires : l'exécutif étudie la piste d'un référendum à questions multiples sur les institutions, afin de reprendre la main face aux "gilets jaunes"."Je vois bien l'opération politique qui peut être conduite", dénonce Stéphane Le Foll, mercredi sur Europe 1. Le maire socialiste du Mans, dans la Sarthe, pointe également le risque de "destruction" de la démocratie représentative.

"Derrière, il y a plein d'autres questions". "Il peut y avoir de la part du président de la République une manière de trouver un débouché en ne posant que la question institutionnelle, alors que derrière, il y a plein d'autres questions", accuse d'abord l'ancien ministre de l'Agriculture, au micro de Matthieu Belliard.

"Si on affaiblit encore la démocratie représentative..." "La vraie difficulté va être de penser la démocratie représentative", souligne-t-il encore. "On peut avoir de la démocratie participative, mais si on détruit, comme c'est en train d'être organisé, si on affaiblit encore la démocratie représentative… Je dis attention. Sans les corps intermédiaires, sans le monde associatif, il n'y a pas fondamentalement de démocratie."

Lors de son discours devant le Congrès à Versailles en juillet 2017, Emmanuel Macron avait déjà évoqué la possibilité de recourir au référendum pour réformer les institutions. Sa réforme devra désormais, selon le Premier ministre Édouard Philippe, "tenir compte" du débat national qui s'achèvera en mars.