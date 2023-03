Régions redécoupées, conseiller territorial unique... Les pistes de Macron pour réformer les institutions

Présidents de régions, Assemblée des départements de France... Emmanuel Macron reçoit ce lundi après-midi six associations d'élus à l'Élysée. Le chef de l'État veut consulter le plus grand nombre pour préparer au mieux sa future réforme des institutions. Parmi les pistes envisagées : le redécoupage de certaines régions, notamment celles de l'Occitanie, de l'Auvergne-Rhône-Alpes, de la Nouvelle-Aquitaine ou encore du Grand Est. Objectif encouragé par le patron de Renaissance, Stéphane Séjourné : rétablir un lien de proximité entre la région et les citoyens, mais aussi de recoller à la géographie des régions traditionnelles.

Un conseiller territorial en réflexion

Un projet auquel les présidents de région actuels sont opposés, peu enclins à l'idée de voir leur périmètre se réduire. Autre piste mûrie par Emmanuel Macron : la création d'un conseiller territorial unique, qui serait le produit de la fusion du conseiller régional et du conseiller départemental.

L'idée, imaginée à l'époque par Nicolas Sarkozy, vise à aller vers plus de décentralisation, à réduire les effectifs de fonctionnaires et à fluidifier l'administration. Enfin, Emmanuel Macron envisage notamment le retour du septennat, la réduction du nombre de députés ou encore l'instauration d'une dose de proportionnelle aux législatives. Pour être votée, la réforme de la Constitution doit être soumise à l'approbation de l'Assemblée et du Sénat avant d'être votée soit par référendum, soit par les 3/5 des deux chambres réunies en Congrès.