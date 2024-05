DÉCRYPTAGE

Le président chinois est en visite en France à partir de ce dimanche et jusqu’à mardi. La dernière visite officielle de Xi Jinping dans l’hexagone remonte à 2019. Il sera reçu dès ce soir par le Premier ministre Gabriel Attal avant une première rencontre avec Emmanuel Macron lundi matin à l’Élysée. Une visite aux multiples enjeux, avec la guerre en Ukraine qui devrait occuper une partie des discussions.

"Je vois mal le président chinois changer soudainement d'attitude"

Ce sera probablement le principal sujet de conversation entre Emmanuel Macron et son homologue chinois sur le volet diplomatique. La France et plus généralement les Occidentaux voudraient que Pékin cesse de soutenir la Russie, au moins économiquement. Mais il y a peu de chance que cela aboutisse, selon le sinologue Alain Wang.

"Je vois mal le président chinois changer soudainement d'attitude. La Chine est quand même au cœur de plusieurs organisations internationales qui rassemblent, au-delà de la Russie, la Corée du Nord et l'Iran. Donc, elle est tout à fait dans une opposition de valeurs et de pensées par rapport aux valeurs occidentales et aux valeurs européennes", analyse-t-il.

Relations commerciales

Au menu des discussions également : les relations commerciales entre les deux pays. Des accords pour l’ouverture de nouvelles usines de batteries électriques chinoises devraient notamment être sur la table. Enfin, pour le président chinois il s’agit aussi de renforcer ses alliances européennes à l’heure où les relations sino-américaines sont au plus bas.

"Du côté chinois, il y a une stratégie centrale, celle d'éviter que l'Europe ne s'associe aux États-Unis contre elle. Donc l'idée qui est posée par Emmanuel Macron d'une troisième voie intéresse beaucoup la Chine, évidemment, parce qu'elle coupe le clan occidental en deux", complète Alain Wang. Après Paris, Emmanuel Macron et Xi Jinping se rendront mardi dans les Hautes-Pyrénées.