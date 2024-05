INFO EUROPE 1 - Invalides, musée d'Orsay, théâtre Marigny... Le programme XXL de Xi Jinping à Paris

Tapis rouge pour Xi Jinping. À l’occasion des 60 ans des relations diplomatiques avec la Chine, Emmanuel Macron a prévu une visite XXL de la capitale à son homologue. En visite d’État avec sa femme, le président de la République Populaire de Chine arrivera ce dimanche à 16h10 à l’aéroport de Paris-Orly, où il sera accueilli par le Premier ministre, Gabriel Attal. Après une courte cérémonie officielle au Pavillon d’honneur, Xi Jinping et sa femme rejoindront leur résidence parisienne, le très chic hôtel Peninsula dans le 16e Arrondissement, non loin de l’Arc de Triomphe.

Le lendemain matin à 11h, se tiendra à l’Élysée une réunion trilatérale avec la présence d’Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne et le président de la République Emmanuel Macron. L’après-midi à 15h, l’Hôtel des invalides sera le théâtre d’une cérémonie d’honneur, pour célébrer les 60 ans des relations diplomatiques franco-chinoises.

Une réunion d’entrepreneurs français et chinois

Avant un entretien restreint de deux heures entre les deux chefs d’État au palais de l’Élysée, qui se conclura par la signature d’accords commerciaux et d’une conférence de presse. En parallèle, les deux premières dames se rendront au musée d'Orsay pour une visite privée, suivie d’une rencontre avec des élèves. Les deux femmes pourraient également se rendre au siège de l’Unesco.

Après cet entretien, Emmanuel Macron et Xi Jinping se rendront à pied au théâtre Marigny, où se tiendra à 18 h, une réunion d’entrepreneurs français et chinois. Le soir, Emmanuel Macron et son épouse recevront leurs homologues Chinois pour un dîner d’État à l’Élysée qui conclura cette journée. Mardi matin, les deux chefs d’État embarqueront à 10 h depuis l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, vers les Pyrénées, pour une visite du col du Tourmalet.