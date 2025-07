Sophie Primas dénonce l'«injustice» et le «non-fondé» de l'arrestation de Boualem Sansal

Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, était l'invitée de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi.

La Cour d'appel d'Alger a confirmé mardi une peine de cinq ans de prison ferme à l'encontre de Boualem Sansal, emprisonné en Algérie depuis plus de sept mois et au coeur d'une grave brouille diplomatique entre l'Algérie et la France.

Le seul espoir pour l'écrivain franco-algérien repose désormais sur une éventuelle grâce du président algérien Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. "La France utilise les moyens diplomatiques pour demander au président Tebboune une grâce humanitaire concernant notre compatriote [...] C'est une question humanitaire qui devrait dépasser toutes les considérations", a glissé Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, invitée de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, dénonçant l'"injustice" de cette arrestation.

