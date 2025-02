SONDAGE - Popularité : Emmanuel Macron en baisse, François Bayrou décroche

Un sondage Odoxa Mascaret paru mardi montre que la cote de popularité d'Emmanuel Macron et de François Bayrou continuent de baisser. C'est Edouard Philippe qui demeure la personnalité pour laquelle les sondés éprouvent le plus de "sympathie".

Emmanuel Macron est un "bon président de la République" pour 25 % des Français, en baisse d'un point en un mois, son Premier ministre François Bayrou convainquant pour sa part 26 % des personnes interrogées, mais accusant une baisse de quatre points, selon un sondage Odoxa Mascaret paru mardi.

Philippe et Bardella en tête

Dans cette étude pour Public Sénat et la presse régionale, Edouard Philippe demeure la personnalité pour laquelle les sondés éprouvent le plus de "sympathie", à 36 %, toutefois en baisse de 2 points. L'ancien chef du gouvernement est suivi par Jordan Bardella (34 %, -1 point) et Marine Le Pen (33 %, -2 points).

À la quatrième position, Gabriel Attal (33 %, stable) est désormais talonné par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau (32 %), qui accuse la plus forte hausse en un mois : +5 points.

Sondage réalisé par internet les 19 et 20 février auprès d'un échantillon de 1.005 Français représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur entre 2,5 et 2,8 points.