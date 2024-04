SONDAGE - Élections européennes : le Rassemblement national toujours largement en tête des intentions de vote

Le Rassemblement national poursuit son cavalier seul en tête des intentions de vote. Selon un sondage Opinionway pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, la liste emmenée par Jordan Bardella l'emporterait avec 29% des suffrages si le scrutin avait lieu ce dimanche. Le parti à la flamme devance ainsi de dix points la liste de la majorité présidentielle conduite par Valérie Hayer (19%). Le podium est complété par le PS, dont la liste dirigée par Raphaël Glucksmann est créditée de 12% des intentions de vote. Des chiffres stables par rapport au 8 avril dernier.

Troisième des dernières élections européennes, Europe Écologie les Verts n'arriverait qu'en sixième position, à égalité avec la liste de Reconquête! (6%), derrière Les Républicains (7%) et la France insoumise (8%). Dans le détail, la liste du RN arrive en tête dans presque toutes les tranches d'âge. Les plus jeunes (18-24 ans) et les 50-64 ans sont les plus enclins à glisser un bulletin RN dans l'urne le 9 juin prochain. Respectivement 32 et 38% d'entre eux l'envisagent à l'instant T. À noter que la liste Renaissance obtient son plus faible score chez les 18-24 ans qui ne sont que 7% à se prononcer en faveur de la liste de Valérie Hayer. Seuls les plus âgés (65 ans et plus) placent une autre liste en tête, en l'occurrence celle de la majorité présidentielle (33%, contre 22% pour le RN).

Le RN très populaire chez les CSP-

S'agissant des catégories socio-professionnelles, les résultats sont assez serrés en ce qui concerne les CSP+ mais le Rassemblement national arrive tout de même en tête avec 19% d'intentions de vote. Un chiffre qui explose, en revanche, chez les CSP- au point d'atteindre 44%, bien loin devant toutes les autres listes. Du côté des inactifs, on note une égalité parfaite entre le RN et Renaissance.

Si l'on regarde les résultats de ce sondage à l'aune des sensibilités politiques, l'écrasante majorité des électeurs de chaque parti compte bel et bien voter pour le parti en question le 9 juin prochain. Néanmoins, les chiffres peuvent varier selon les sympathisants. Ainsi, les proches du Rassemblement national sont 83% à pencher pour la liste de Jordan Bardella tandis que les électeurs des Républicains ne partagent pas la même certitude. Ils ne sont que 56% à assurer qu'ils voteront pour la liste emmenée par François-Xavier Bellamy. Une frange non négligeable de ces sympathisants (19%) envisagent d'introduire un bulletin RN dans l'urne et 11% pourrait même ne pas se prononcer.

La liste de Raphaël Glucksmann pour le PS grappille quelques voix chez les électeurs d'EELV puisque 10% d'entre eux disent vouloir voter PS le 9 juin prochain. Ils sont tout de même 68% à jurer fidélité à la liste conduite par Marie Toussaint. Du côté des sondés n'ayant pas de proximité politique particulière, c'est l'abstention qui l'emporte puisque 50% n'exprime pas d'intention de vote.

Seuls 38% des électeurs de Mélenchon en 2022 voteront LFI

Enfin, le sondage offre un comparatif entre les intentions de vote pour les élections européennes et les votes exprimées au premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Il en ressort que les électeurs de Marine Le Pen resteront majoritairement fidèles au RN (74%) ce qui n'est pas le cas de ceux d'Éric Zemmour. Seuls 36% des sondés ayant voté pour le candidat Renconquête! à la présidentielle renouvelleront leur confiance dans le mouvement, emmené par Marion Maréchal pour ces élections. En revanche, 46% d'entre eux opteront pour le Rassemblement national.

De la même manière, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne sont que 38% à envisager un vote LFI aux Européennes. 21% d'entre eux privilégieront la liste PS de Raphaël Glucksmann. Du côté de la majorité, plus d'un électeur d'Emmanuel Macron sur deux choisira la liste de Valérie Hayer, mais ils sont tout de même 15% à donner leur préférence au PS.

Pour rappel, le Rassemblement national l'avait emporté il y a quatre ans, mais d'une courte tête avec 23,34% des voix, tandis que la liste de la majorité, conduite à l'époque par Nathalie Loiseau avait totalisé 22,42% des suffrages. Le PS, actuellement troisième des intentions de vote pour le scrutin de juin prochain, n'avait lui séduit que 6,19% des Français en 2019. Plus d'un Français sur deux s'était abstenu.