Conférence à l'université de Lille : comment Jean-Luc Mélenchon tente de reconquérir l'électorat musulman

Jean-Luc Mélenchon tiendra-t-il sa conférence ce jeudi à l'université de Lille ? Le rendez-vous est en tout cas dans le viseur des opposants à La France insoumise, de LR au RN en passant par Renaissance, qui réclament l'annulation de la réunion organisée par une association étudiante pro-Palestine.

À travers cette conférence, à laquelle doit également participer l'activiste Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon tente de reconquérir une partie de l'électorat fidèle à la cause palestinienne. En 2022, le leader insoumis avait déjà fait de la conquête de l'électorat musulman l'un de ses atouts majeurs pour l'élection présidentielle. Pour cette campagne, le leader insoumis doit faire face à une nouvelle concurrence : celle de la liste "Free Palestine party" qui rassemble "plusieurs mouvements européens avec la même éthique musulmane" et qui souhaite également séduire cet électorat communautaire.

"Un meeting électoral déguisé"

La France insoumise décide donc de surenchérir en participant à la conférence de l'association Libre Palestine qui défend, via son logo, l'effacement pur et simple d'Israël de la carte. La députée Renaissance du Nord, Violette Spillebout, demande à l'Université d'interdire cette réunion. "Nos universités publiques doivent-elles se laisser infiltrer par la France insoumise ? Nous sommes dans une campagne électorale européenne où normalement, s'il y a des débats politiques à l'université, il faut que ce soit dans un esprit de pluralisme. Finalement, c'est un meeting électoral déguisé au sein de notre université publique, dans des locaux universitaires et ce n'est pas leur destination".

De son côté, le président de l'université de Lille maintient cette conférence au nom du droit associatif et dit ne pas craindre de trouble à l'ordre public.