Européennes : Jordan Bardella, «à la conquête de l'ouest», prône «l'union» à Royan

Jordan Bardella, favori des élections européennes, a lancé un appel à l'"union" aux Français "qui découvrent" que le RN fait "le bon diagnostic", samedi à Royan (Charente-Maritime), dans une région qu'il a qualifiée de terre de "conquête". Après des meetings dans des zones historiquement plus favorables à l'extrême droite, comme Marseille, Montbéliard (Doubs) et Lécluse (Nord), le président du RN s'est aventuré samedi après-midi dans une circonscription où la candidate du parti avait été battue (avec 48% des voix) par celui de la majorité aux législatives 2022.

"L'union fait la France"

"Je voudrais m'adresser, aujourd'hui, à ceux des Français qui ont cru pendant longtemps être préservés du délitement de la France. A cette France qui avait, jusqu'à présent, le sentiment d'aller bien", a lancé Jordan Bardella à la tribune du palais des congrès de Royan. "On ne changera pas la situation du pays avec des votes d'habitude, on ne redressera pas la France en votant pour les mêmes toujours", a-t-il fait valoir, répétant plusieurs fois le slogan "l'union fait la France".

Le candidat, favori des sondages qui le créditent d'environ 30% des intentions de vote pour le scrutin du 9 juin, a ciblé en particulier "ces élites qui découvrent que nous faisons le bon diagnostic et parfois que nous avons les bonnes mesures, mais qui n'osent peut-être pas encore franchir le pas". "Je leur dis : libérez-vous du conformisme, du prêt-à-penser, rejoignez-nous et osez le réflexe patriote", a lancé le candidat âgé de 28 ans. Critiquant longuement "l'immigration de masse", le patron du RN a fustigé également l'"écologie punitive", dénonçant par exemple les projets d'éoliennes en mer qui risquent selon lui de "défigurer" le littoral charentais.

Quelques 2.000 personnes étaient présentes selon le candidat, 1.300 selon le service de sécurité du palais des congrès de Royan. "J'aime bien la personnalité de Jordan Bardella. Il incarne une jeunesse, alors que je n'ai jamais voté pour un ou une Le Pen. Il y a un renouvellement et c'est très bien", a déclaré à l'AFP Agnès, âgée de 60 ans et résidente de Charente-Maritime, qui a souhaité garder l'anonymat. "L'ouest est un territoire sur lequel nous progressons et nous souhaitons partir à la conquête de l'ouest", avait prévenu Jordan Bardella quelques heures plus tôt lors d'un point presse à Blaye (Gironde).