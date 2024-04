Farage et Zemmour indésirables à Bruxelles, une réunion de la droite nationaliste tourne court

Une décision vivement dénoncée à l'intérieur de la salle où plusieurs centaines de personnes dont de nombreux eurodéputés nationalistes et conservateurs eurosceptiques participaient depuis le matin au rassemblement, selon des journalistes de l'AFP.

"On est vraiment dans le registre du communisme à l'ancienne, en gros si tu n'es pas d'accord avec moi tu dois être interdit", a fustigé Nigel Farage, champion du Brexit. Après déjà deux déprogrammations ces derniers jours dans des lieux censés héberger l'événement, la "National Conservatism Conference" (NatCon) a été bannie dans une troisième salle, mardi à la mi-journée, dans la commune bruxelloise de Saint-Josse.

Un arrêté d'interdiction "pour garantir la sécurité publique"

Le bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir, a annoncé sur Facebook avoir pris un arrêté d'interdiction "pour garantir la sécurité publique". "L'extrême droite n'est pas la bienvenue", a ajouté l'élu. Nigel Farage comptait, avec l'ancienne ministre britannique Suella Braverman, parmi les orateurs de la première des deux journées prévues pour cette réunion.

Devaient également monter à la tribune Eric Zemmour, président du parti Reconquête! et le Premier ministre hongrois Viktor Orban, annoncé comme tête d'affiche mercredi. Vers 15H30, entouré de caméras, le polémiste français s'est présenté devant la porte de la salle de conférence, dont les policiers lui ont bloqué l'accès, avant de dénoncer une "dictature".

>> À LIRE AUSSI - Élections européennes : pour Marion Maréchal, un premier meeting pour enclencher une dynamique

Un cordon d'agents des forces de l'ordre bloquait l'entrée mais les autorités ont finalement renoncé à exiger le départ des participants déjà à l'intérieur, selon une équipe de l'AFP. Viktor Orban a déploré une atteinte à la liberté d'expression. "La dernière fois qu'ils ont voulu me faire taire en envoyant la police, c'était en 1988 avec les Communistes", a réagi le dirigeant nationaliste hongrois sur X, en allusion à l'époque soviétique.

"Pris de court"

Une manifestation à l'appel d'un collectif d'associations baptisé "Coordination antifasciste de Belgique" était annoncée pour la fin de la journée devant la salle. "Nous prenons toutes les mesures opérationnelles nécessaires pour éviter tout trouble à l'ordre public, sur la voie publique", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police locale.

La "NatCon" devait initialement être organisée dans une salle de réception du quartier européen située sur la commune de Bruxelles, mais l'idée a été abandonnée vendredi par les organisateurs après les réticences exprimées par le bourgmestre Philippe Close.

Une deuxième annulation a été annoncée lundi par la commune voisine d'Etterbeek, qui a fait valoir que l'hôtel Sofitel avait été mal informé de la nature de l'événement. Emir Kir a dit avoir été "pris de court" lorsque la réunion a finalement été déplacée à Saint-Josse, non loin du quartier européen, par le think tank pro-Orban Mathias Corvinus Collegium (MCC), co-organisateur de l'événement.

Deux groupes au Parlement

À moins de deux mois du renouvellement du Parlement européen (par un vote dans les 27 pays membres prévu entre le 6 et le 9 juin), ce rassemblement nationaliste et eurosceptique intervient sur fond d'influence grandissante de cette famille politique dans de nombreux États européens.

Ces forces se partagent, au Parlement, en deux groupes politiques ; d'un côté, les Conservateurs et réformistes européens (ECR) et de l'autre, Identité et démocratie (ID). S'ils ont en commun le discours anti-immigration, les deux groupes sont traversés par des tensions liées notamment au positionnement face à Moscou dans la guerre en Ukraine.

Mais certains experts prédisent que l'un d'eux pourrait, au lendemain du 9 juin, ravir la place de 3e force politique du Parlement de Strasbourg derrière la droite pro-européenne (PPE) et les socialistes.