Élections européennes : pourquoi les parlementaires Renaissance boudent la campagne

À deux mois des élections européennes, la candidate de la majorité, Valérie Hayer, peine à décoller dans les sondages. L'écart avec le Rassemblement national, en tête des intentions de vote, est de 14 points d'écart, selon un sondage Toluna-Harris Interactive parue mercredi. Malgré les coups de pression d'Emmanuel Macron, les parlementaires Renaissance ont bien du mal à véritablement faire campagne.

Pas d'axes de campagne ?

Entre Valérie Hayer et les députés Renaissance, difficile de parler d'une réelle symbiose. Inconnue du grand public il y a encore quelques semaines, la candidate n'est pas non plus très familière du groupe à l'Assemblée. D'où l'absence d'entrain de certains parlementaires à faire campagne. "Ça se limite souvent à une heure sur le marché et une photo sur Twitter", ironise une députée Renaissance qui regrette l'absence de communication entre le parti et le groupe. "Il n'y a pas vraiment d'axes de campagne", déplore une habituée des plateaux de télévision.

L'autorité d'Emmanuel Macron en question

Emmanuel Macron a pourtant bien tenté de mobiliser ses troupes ces derniers mois. Mais son autorité semble se déliter. "Il ne donne plus autant envie qu'avant", concède une marcheuse historique. Beaucoup lui reprochent son absence lors de la dernière campagne législative et se sentent par conséquent moins redevables.

>> LIRE AUSSI - Européennes : Les Républicains entrent en campagne contre Emmanuel Macron

En attendant, Jordan Bardella se stabilise autour des 30 % d'intentions de vote dans les sondages. "Si on en reste là, ce serait une déflagration", confie un membre de la majorité qui anticipe les conséquences d'un tel écart. Chacun se sentirait alors beaucoup plus libre de s'affranchir de la tutelle du président.