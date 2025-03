SONDAGE - 65% des Français estiment que la France manque de courage face à l’Algérie

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du Dimanche", plus de la moitié des Français considère que la France manque de courage face à l'Algérie. Seuls les électeurs de gauche sont divisés sur la question.

Le bras de fer se poursuit entre Paris et Alger. Vendredi dernier, alors que la France avait envoyé une liste de 60 Algériens à expulser, l'Algérie a rejeté cette liste, dénonçant la démarche de l'Hexagone. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a alors promis une "riposte graduée", face au refus de "l'Algérie d'appliquer le droit international".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une réponse qui ne semble pas convaincre une majorité de Français. Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et Le Journal du Dimanche, 65% des Français estiment que la France manque de courage face à l’Algérie. 15% sont contre cette affirmation et 20% des sondés déclarent "ne pas savoir".

Dans le détail, les sondés sont majoritairement d'accord avec ce constat, et ce, quels que soient leur sexe, leur âge et leur profession. Ceux de 50 ans et plus adoptent cette position pour 70% d'entre eux. Les moins de 35 ans sont quant à eux favorables à cette idée à hauteur de 54%.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Concernant la profession, les CSP+ sont 67 % à être d'accord avec cette affirmation. Du côté des CSP- et inactifs, ils sont respectivement 67 % et 64 % à considérer que la France manque de courage face à l'Algérie.

Les électeurs de gauche divisés sur la question

Les résultats sont plus contrastés en fonction de la proximité politique des sondés. Dans l'ensemble, les électeurs de gauche ne sont pas forcément d'accord avec cette affirmation : si 49% considèrent que "oui", la France manque de courage face à l'Algérie, 26% répond "non" et 24% affirme "ne pas savoir". Les électeurs de La France Insoumise sont majoritairement en désaccord avec cette idée (41%), alors que ceux du PS sont plutôt d'accord (53%).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Du côté des électeurs de droite au contraire, 80% des sondés sont d'accord avec cette question (contre 11% contre). Un chiffre qui monte à 88% pour les sympathisants de l'extrême droite. Enfin, du côté de la majorité présidentielle, 65% des sondés répondent "oui" à la question "la France manque-t-elle de courage face à l'Algérie", alors que 23% considèrent que "non" et 12% "ne savent pas".

Le sondage a été effectué via un échantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus. Le questionnaire auto-administré en ligne sur panel.