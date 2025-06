SONDAGE - 64% des Français opposés à l'arrivée de nouveaux immigrés en France

Selon un sondage CSA pour Europe 1/Cnews et le JDD, près de deux tiers des Français (64%) seraient opposés à l'arrivée de nouveaux immigrés en France. Un sujet qui divise aussi bien les catégories d'âge que les différents bords politiques.

Le sujet est depuis quelques temps déjà au centre du débat politique. D'après un sondage CSA pour Europe 1/Cnews et le JDD*, 64% des Français seraient opposés à l'arrivée de nouveaux immigrés en France.

Une part représentative de l'ensemble des hommes et des femmes sondés (36% y étant favorables, 64% s'y opposant). Concernant les tranches d'âge, les résultats sont assez hétérogènes, seuls les 18 à 24 ans étant globalement favorables à leur accueil (51%), à l'inverse des 50-64 ans, dont trois-quarts se disent opposés à une telle mesure.

La gauche et la droite divisées sur le sujet

Aucune surprise au niveau des différentes sensibilités politiques, puisque les électeurs de gauche verraient à 72% l'accueil de nouveaux immigrés d'un bon oeil (70% pour les écologistes, 69% pour les socialistes et 68% pour les insoumis), au contraire de la droite et de l'extrême-droite.

82% des électeurs républicains s'affichent ainsi comme réfractaires à cette idée, part montant à 85% chez ceux du Rassemblement national, historiquement engagé pour un plus grand contrôle des frontières. La majorité présidentielle est, elle, plus partagée (46% d'avis favorables).

Enfin, au sein des catégories socio-professionnelles, les résultats sont presque identiques pour les inactifs et les CSP- (entre 33 et 34% d'avis favorables), les CSP+ restant les plus mesurés (43% de favorables, 57% de défavorables).

*Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 10 et 11 juin sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération