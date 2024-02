Sondage : 42% des Français estiment que le traitement de l'information par les médias est plutôt neutre

Le Conseil d'État a enjoint l'Arcom, le régulateur des médias, à contrôler davantage la chaine de télévision CNews "en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information", après un recours déposé par Reporters sans frontières. Selon un sondage CSA pour Europe 1 – CNews et JDD, 42% des Français estiment que le traitement de l'information par les journalistes et médias français est plutôt neutre. 29% le jugent plutôt marqué à gauche et 29% plutôt à droite.

Un même constat selon l'âge

Dans le détail, sur les hommes interrogés 37% estiment que le traitement médiatique est plutôt neutre, 32% estiment qu'il est plus à gauche et enfin 31% qu'il est plutôt à droite. Du côté des femmes, la proportion de répondantes à le trouver plutôt neutre est plus élevée avec 46%.

Un constat assez similaire lorsqu'il s'agit de la tranche d'âge des personnes interrogées puisque ils sont 36% des moins de 35 ans à trouver le traitement de l'information par les journalistes et médias français plutôt neutre, tout comme 39% des plus de 65 ans.

A gauche et à droite, un traitement moins neutre

La proximité politique des répondants change par ailleurs la donne : à gauche, on estime à 43% que le traitement médiatique est plus à droite, contre 31% à gauche, et 26% plutôt neutre. Au centre de l'échiquier politique, l'avis se range du côté de la majorité des Français interrogés puisque 45% d'entre eux trouvent que les médias français sont plutôt neutres.

A droite, on estime également que ce n'est pas par le prisme de son son bord politique que l'information est traitée puisque 44% des répondants à ce sondage estiment que son traitement est plus à gauche, contre 26% plutôt à droite et enfin 29% plutôt neutre.