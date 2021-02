Sexisme : une députée traitée de "poissonnière" à l’Assemblée par un élu LREM

L'Assemblée nationale n'en a pas terminé avec le sexisme. La députée LFI Mathilde Panot a été traité mardi soir de "poissonnière" par son collègue LREM Pierre Henriet, en plein hémicycle. Ces propos ont provoqué jeudi de vives réactions. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand (LREM), a "fermement condamné" dans un communiqué. "Le sexisme n'a pas sa place dans notre société, encore moins dans l'expression d'un élu de la République, au sein même de l'hémicycle", a souligné la présidence de l'Assemblée.

"Décidé à ne rien laisser passer", Richard Ferrand "évoquera ce sujet lors de la prochaine conférence des présidents" mardi prochain, a-t-il indiqué.

« La folle », « La poissonnière » …



On n’entend rien ? Vraiment ?



Pour moi et pour toutes les autres, victimes du sexisme crasse de certains, je vous le dis : je ne laisserai pas passer.



J’attends une réaction immédiate du Président de l’Assemblée nationale. #StopSexismepic.twitter.com/Mlgc3fQb4v — Mathilde Panot (@MathildePanot) February 3, 2021

Pierre Henriet s'excuse mais réfute tout sexisme

Mathilde Panot avait réclamé "excuses" et "sanctions" après cette "insulte sexiste", attribuée au député LREM de Vendée Pierre Henriet et audible dans la vidéo des débats mardi soir. Pierre Henriet a présenté ses excuses sur Twitter, réfutant cependant toute intention sexiste dans son propos.

"Mathilde Panot passe son temps à vociférer à la tribune et à couper la parole. J'étais excédé et mon propos n'est en rien une injure encore moins sexiste, c'est une expression pour dénoncer son comportement comme je le fais aussi pour ses collègues masculins", a-t-il soutenu. "Si elle se sent à tort insultée, je la prie de bien vouloir m'excuser. Au passage, je remercie ses camarades insoumis pour les centaines d'insultes dont ils me couvrent - de quel côté donc est le mépris ?", a-t-il complété.

.@MathildePanot passe son temps à vociférer à la tribune et à couper la parole.



J’étais excédé et mon propos n'est en rien une injure encore moins sexiste, c’est une expression pour dénoncer son comportement comme je le fais aussi pour ses collègues masculins. https://t.co/7IbEi2kxFz — Pierre Henriet (@HenrietPierre) February 3, 2021

Elle affirme avoir également été traitée de "folle"

Mathilde Panot ajoute qu'une autre insulte lui a été lancée, "la folle", par un "député LREM" et demande une "identification sans délai de l'auteur" de ces propos, également audibles dans la vidéo des débats. "Ce n'est pas une question personnelle. C'est notre institution qui ne doit pas laisser passer ça. Il y a beaucoup trop de sexisme à l'Assemblée nationale", a affirmé la députée LFI auprès de l'AFP.

"Je rappelle qu'il y avait eu des bêlements lors d'une prise de parole de la députée Alice Thourot (LREM) ou que mes collègues Clémentine Autain (LFI) et Elsa Faucillon (PCF) avaient été traitées de 'petites connes' par le député Meyer Habib (UDI)", a souligné l'élue du Val-de-Marne.