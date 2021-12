Sébastien Chenu : "Le vaccin est une arme individuelle et non collective"

Sébastien Chenu s'oppose au projet de loi de l'instauration du pass vaccinal au micro d'Europe 1 ce mercredi. Le député RN du Nord a pointé du doigt une "politique de l'inefficacité". "On se vaccine et nous n'avons jamais eu autant de cas positifs", a plaidé le porte-parole de Marine Le Pen. "Ce n'est pas LA réponse sanitaire." Sébastien Chenu estime que les Français sont "en danger".

"Le vaccin n'est pas une arme de protection collective, mais individuelle", a-t-il plaidé. "Puisque c'est une arme de protection individuelle, on ne doit pas l'imposer à tous. (...) On se vaccine mais on n'a jamais eu autant de cas positifs."

Sébastien Chenu a évoqué plusieurs leviers. "Le gouvernement s'agite mais n'agit pas", a-t-il estimé. "Ce que nous proposons avec Marine Le Pen, (...) c'est cibler les populations fragiles. Ce sont les populations fragiles qui ont des comorbidités." Des populations fragiles qui ne sont pas assez vaccinées, selon lui. "Il n'y a pas de politique de tests et d'auto-tests gratuits. Quand on rend les tests payants, on fait l'inverse de ce que l'on devrait faire."