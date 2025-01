Scènes de liesse après la mort de Jean-Marie Le Pen : «C'est une bande de "co***rds"», lâche Sébastien Chenu

Invité d'Europe 1 Soir week-end au micro de Pascale de La Tour du Pin, Sébastien Chenu, député du Nord, est revenu sur les scènes de liesse qui ont suivi l'annonce du décès de Jean-Marie Le Pen. Pour le vice-président du RN, ces scènes ont montré les militants d'extrême gauche sont "sans éducation".

À l'annonce du décès de Jean-Marie Le Pen, des milliers de personnes se sont rassemblés pour fêter la mort du fondateur du Front national. Pour Sébastien Chenu, député du Nord et vice-président du Rassemblement national, "les Français ont été horrifiés par ces images".

Il estime que la classe politique, "dans sa globalité, s'est bien tenue" : "Les hommes et les femmes politiques, on peut leur faire beaucoup de reproches, mais ils savent se montrer responsables et civilisés davantage que des gens, des petits militants d'extrême gauche, totalement écervelés".

Sébastien Chenu déclare que ce qu'ils ont fait à République "témoigne de leur incapacité à s'élever par-delà le décès de quelqu'un". Il révèle également avoir été choqué par certaines phrases : "Quand on écrit 'Marine, Marion = lapidation', j'aimerais qu'on entende Sandrine Rousseau et les grandes féministes. C'est une bande de 'co***rds'".