"Sans aucune hésitation", Manuel Valls met Mélenchon et Le Pen sur le même plan

INTERVIEW

Depuis plusieurs années, l'ancien socialiste et Premier ministre de François Hollande Manuel Valls n'a pas de mots assez durs pour Jean-Luc Mélenchon. Lui qui martèle régulièrement l'existence de deux gauches "irréconciliables" est allé jusqu'à appeler sur Europe 1 à voter pour Valérie Pécresse au second tour des élections régionales en Ile-de-France plutôt que de soutenir la liste d'union de la gauche de Julien Bayou, refusant justement toute alliance avec La France insoumise, qu'il qualifie de "faute politique et morale".

Car pour Manuel Valls, Jean-Luc Mélenchon "est sorti des rivages républicains", et il n'hésite pas à mettre le leader de gauche sur le même plan que la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen. "Sans aucune hésitation", assume-t-il.

Pour justifier sa position sur son ancien camarade du Parti socialiste, Manuel Valls pointe sa "dérive", invoquant pèle-mêle ce qu'il estime être les ambiguïtés de LFI sur la laïcité et la République, la présence de Jean-Luc Mélenchon à la marche contre l'islamophobie du 10 novembre 2019, ou encore les propos "complotistes" du leader de LFI liant attentats et élection présidentielle. Sur ces dernières déclarations, Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé "une odieuse manipulation" de ses propos.

"Je ne veux pas de cela pour mon pays"

Que ferait Manuel Valls en cas de second tour Mélenchon-Le Pen au second tour à la présidentielle ? "Cela serait un choix terrible à faire", répond le candidat malheureux à la mairie de Barcelone, refusant de se prononcer, et disant vouloir "éviter" ce cas de figure. "C'est de cette tenaille dont je ne veux pas... Je ne veux pas de cela pour mon pays."

Il y a quelques semaines, le philosophe Raphaël Enthoven, proche de Manuel Valls, avait provoqué de vives réactions indignées dans une partie de la classe politique, après avoir assuré sur Twitter qu'il voterait pour Marine Le Pen dans le cadre d'un tel duel. Sur Europe 1, il avait ensuite exprimé ses regrets, estimant avoir fait une erreur en partageant sa pensée sur les réseaux sociaux... Tout en maintenant son analyse.