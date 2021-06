Régionales en Ile-de-France : refusant toute alliance avec LFI, Valls appelle à voter Pécresse

INTERVIEW

Martelant depuis plusieurs années l'existence de deux gauches "irréconciliables", Manuel Valls persiste et signe. Mardi, l'ancien Premier ministre a appelé à ne pas voter au second tour des régionales en Ile-de-France pour la liste d'union de la gauche de Julien Bayou, incluant La France Insoumise. Invité jeudi d'Europe 1, celui qui a un temps tenté une carrière politique à Barcelone est même allé plus loin en annonçant qu'il voterait pour la candidate ex-LR Valérie Pécresse.

