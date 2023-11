Salon des maires de France : les messages que les élus veulent faire passer à Emmanuel Macron

Des maires remontés. Le 105e salon des maires de France est marqué par une actualité lourde pour les maires de l'Hexagone. Les élus locaux sont depuis plusieurs mois confrontés à l'augmentation de la violence et se sentent souvent isolés face aux problématiques qu'ils doivent gérer. Une situation qui explique le thème choisi pour ce rassemblement : "Communes attaquées, République menacée". Emmanuel Macron sera lui absent du salon, pour cause de G20, mais il recevra mercredi soir à l'Élysée près d'un millier d'élus.

Une rencontre que les maires attendent afin de faire passer des messages au chef de l'État. Les élus des campagnes voudront, eux aussi, se faire entendre. C'est le cas de Jean-François Sans, maire du Carla-Bayle dans l'Ariège qui dépeint une politique nationale inadaptée à son territoire. "Je souhaite qu'Emmanuel Macron soit plus à l'écoute des problèmes du monde rural où nous sommes un peu isolés", témoigne à Europe 1 l'élu. "Une loi qui s'applique à la ville ne s'applique pas à la ruralité de la même manière", ajoute une participante du salon.

Les maires demandent de l'aide face aux problèmes locaux

Dans les communes qu'ils dirigent, les maires sont aux premières lignes pour régler l'ensemble des problématiques auxquelles sont confrontés leurs concitoyens. Plusieurs élus demandent de l'aide à l'État pour régler des sujets locaux. "Je suis en submersion marine, nous ne pouvons plus construire dans ma commune. Cela fait 12 ans qu'on me promet de rehausser ma digue", explique une maire.

En plus de l'aide de l'État, les maires réclament plus d'autonomie dans leurs fonctions. "Libérer l'action des maires et nous redonner la main dans nos actions et nos capacités à faire. Il faut surtout nous faire confiance pour organiser la transition écologique et donner la possibilité aux habitants de s'exprimer", réclame un autre élu. Les maires pourront justement s'exprimer mercredi soir à l'Élysée. Une occasion pour le président de résorber la fracture qui s'est créée, depuis 2017, entre lui et ses édiles.