Salon de l'Agriculture 2023 : un manifestant écolo plaqué au sol lors de la visite de Macron

Un manifestant écologiste a été plaqué au sol par le service de sécurité du président de la République alors qu'il visitait samedi le Salon de l'agriculture, ont constaté des journalistes de l'AFP, Emmanuel Macron condamnant par la suite "tous les gestes de violence". "Le plan de rénovation thermique, M. le président!", a crié un jeune militant vers 15H00, alors que le chef de l'Etat parlait avec une éleveuse d'ovins. Il a été évacué sans ménagement par les gardes du corps du chef de l'Etat, notamment en lui tirant les cheveux, une scène qui a fait l'objet d'une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux.

"Je n'ai pas vu ce jeune homme", a déclaré ensuite M. Macron, en disant "réprouver tous les gestes de violence quels qu'ils soient, quand il s'agit d'interpeller quelqu'un, qu'elle soit d'ailleurs physique ou verbale". Un peu plus tôt, un membre du collectif "Dernière rénovation" avait interpellé le chef de l'Etat en l'appelant à "écouter les rapports scientifiques" sur le changement climatique. Se présentant comme "Pierre", il arborait un t-shirt barré de la mention "A quoi tu sers?".

"Moi je crois au dialogue"

Plusieurs citoyens soutenant ce mouvement "ont rappelé l'inutilité criminelle du gouvernement actuel, déclaré hors la loi par ses propres tribunaux, dans la lutte contre le dérèglement climatique", a souligné le collectif dans un communiqué. Ces militants demandent un plan de rénovation énergétique plus ambitieux des bâtiments en France.

"J'ai été plusieurs fois interpellé par ces jeunes militants des ces ONG, que ce soit Extinction Rebellion, ou Dernière Rénovation", a indiqué plus tard le président de la République. "Moi je crois au dialogue. A chaque fois j'ai eu des gens, ils ne voulaient pas dialoguer (...) J'invite ces jeunes (...) à venir dialoguer à l'Elysée".

Des associations adeptes de la stratégie du coup d'éclat

"On peut pas vivre dans une société où d'un côté vous avez des jeunes, hagards d'ailleurs dans la manière de vous aborder, qui disent 'on va tous mourir, on est foutu, j'ai 26 ans', et qui ne veulent pas du tout dialoguer", a poursuivi Emmanuel Macron. "Et vous faites dix mètres, et vous avez de jeunes agriculteurs ou des plus anciens qui vous disent 'moi je vais mourir, on change les règles tout le temps, je ne peux plus vivre'".

Adepte de la stratégie du coup d'éclat, le collectif Dernière rénovation, fondé début 2022, a déjà perturbé le Tour de France, Roland-Garros ou un match PSG-OM. Vendredi soir, l'une de ses militantes s'est brièvement introduite sur scène lors de la cérémonie des César. "On refuse de faire partie du plan de communication. S'il veut un débat, il a nos numéros", a lancé Pierre en fin d'après-midi sur BFMTV.