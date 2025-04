Pascal Praud et vous - Condamnation de Marine Le Pen : «On ne parle pas de voler une orange ou une pomme», pointe Prisca Thévenot

Invitée dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, la députée macroniste Prisca Thevenot réagit à la condamnation de Marine Le Pen lundi, rappelant les faits qui lui sont reprochés. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Dans l'affaire des assistants parlementaires du RN, Marine Le Pen a été condamnée à quatre ans de prison, dont deux ferme, 100.000 euros d'amende, et cinq ans d'inéligibilité, ce qui entrave sa participation à la prochaine élection présidentielle. Dans l'émission Pascal Praud et vous, la députée macroniste Prisca Thevenot tient à rappeler les faits qui sont reprochés à la cheffe de file du Rassemblement national, qui expliquent cette peine. "On ne parle pas de voler une orange ou une pomme. On parle de plus de quatre millions d'euros détournés sur un système extrêmement sophistiqué pendant plus de 12 ans", pointe-t-elle sur Europe 1.