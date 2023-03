Sainte-Soline : les mouvements anti-bassines sont des mouvements «anti-écologiques», assure Fesneau

La lutte n'est pas terminée. Près de 6.000 personnes étaient venues ce samedi aux alentours du village de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres pour dénoncer le projet de mégabassine dans le territoire. Cette retenue d'eau, qui vient pomper le surplus du précieux liquide lorsque les nappes sont pleines, doit permettre de résoudre en partie les problèmes de sècheresse dans la zone.

Un non sens pour de nombreux militants écologistes et d'extrême-gauche, qui se sont déjà réunis cinq fois contre le projet. Alors ce samedi, des centaines de personnes vêtues en noire, équipées de casques et de masques, ont décidé d'en découdre avec les forces de l'ordre.

>>Plus d'informations à suivre