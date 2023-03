Retraites : «Pour me faire taire, la laryngite est plus efficace que La France insoumise !», tacle Dussopt

C'est avec une petite voix qu'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a répondu aux questions de Pierre de Vilno dans Europe 1 Soir week-end. L'ancien membre du Parti socialiste a défendu la réforme des retraites, tout juste adoptée dans la douleur au Parlement au micro d'Europe 1, en étant "un peu malade, en cumulant une bronchite, une laryngite et d'autres joyeusetés", a-t-il affirmé. "Comme je dis parfois, la laryngite est plus efficace pour me faire taire que la France insoumise !", a taclé Olivier Dussopt. "Et un autre avantage, c'est ce que ça passe plus vite", a-t-il ironisé.