Retraites : Mélenchon suggère aux syndicats une «très grande marche pendant un week-end»

Jean-Luc Mélenchon a dit ce samedi souhaiter que les syndicats "permettent" l'organisation prochaine d'une "très grande marche" contre la réforme des retraites "pendant un week-end" pour une plus ample mobilisation, à trois jours d'une nouvelle journée intersyndicale contre le projet du gouvernement. "Je forme le vœu que vous soyez le plus possible engagés dans cette action. S'il y a des appels à manifester, manifestez. Nous avons la chance d'avoir tous nos syndicats unis et toutes les organisations de la Nupes unies pour ce 31 janvier", a déclaré Jean-Luc Mélenchon à Villiers-le-Bel lors de la cérémonie de vœux du député La France Insoumise Carlos Martens Bilongo.

"Il faut qu'ils puissent participer à la lutte"

"Je forme le vœu que les syndicats permettent, en y appelant, qu'une très grande marche ait lieu pendant un week-end. Pourquoi pendant un week-end ? Parce que pendant la semaine, ne peuvent entrer dans l'action, par la grève, que ceux qui sont au travail. Ce qui n'est pas toujours simple pour eux, mais ils y sont", a-t-il poursuivi. "Mais vous devez penser qu'il y a plus de deux millions d'étudiants, dont seulement un million -la moitié- travaillent, précairement mais travaillent. Vous avez plusieurs millions de retraités, plusieurs centaines de milliers de gens qui ne peuvent pas aller au travail", a argumenté l'ancien candidat à la présidentielle.

"Il faut qu'ils puissent participer à la lutte. Tous ensemble ! Travailleurs salariés, chômeurs, retraités, étudiants, lycéens même s'il le faut, et il le faut, tous ensemble, nous sommes le peuple", a lancé Jean-Luc Mélenchon. Le leader de La France insoumise a accusé le gouvernement "de mettre sur pied la société de marché intégrale, où tout est marché et tout est marchandise". Le projet de réforme des retraites sera examiné lundi en commission à l'Assemblée nationale, avant une nouvelle journée de manifestation mardi. La première, le 19 janvier, a rassemblé dans la rue entre 1,12 et 2 millions de personnes.