Retraites : les hôpitaux publics veulent participer aux discussions

Les hôpitaux publics veulent participer aux discussions sur les retraites. © Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Ce lundi dans un communiqué, la Fédération Hospitalière de France (FHF) a fait savoir sa volonté d'intégrer les discussions sur les retraites. Les Ehpad publics et les hôpitaux sont inquiets des hausses de cotisations de retraite que souhaite leur appliquer le gouvernement, une hausse de trois points par an entre 2025 et 2028.