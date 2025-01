Réforme des retraites : François Bayrou se fixe comme objectif un accord «fin mai»

François Bayrou a jugé "inimaginable que ce problème si important pour la société française se résolve uniquement par l'épreuve de force". Déplorant l'état de "blocage général" dans lequel se trouve la France, il espère parvenir à un accord avec les partenaires sociaux sur les retraites "fin mai".

"Cette idée qu'ils vont partager des mois et des mois de travail, pour moi, c'est une idée fructueuse", s'est-il réjoui, déplorant l'état de "blocage général" dans lequel se trouve la France. "On est un pays qui n'a pas de budget, on est un pays qui n'a pas de majorité, on est un pays dans lequel les uns ne cessent de s'affronter aux autres (...) et on peut pas en rester là parce que pendant ce temps, le monde nous assiège", a-t-il déclaré.

