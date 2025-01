Retraites : François Bayrou veut «remettre en chantier» la réforme «avec les partenaires sociaux, pour un temps bref»

Ce mardi 14 janvier, le Premier ministre François Bayrou a tenu son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, devant l'ensemble des députés. Un discours marqué par un dossier brûlant, la réforme des retraites. Le Premier ministre a annoncé vouloir la remettre "en chantier", afin de la rendre "plus juste."

Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre a rappelé que la réforme des retraites était "vitale pour notre pays et notre modèle social." Il a également reconnu un "progrès considérable" dans les négociations avec les différents partis, qui selon lui "ne nient plus qu’il existe un lourd problème de financement de notre système de retraites."

Il reconnaît néanmoins "qu'il existe des voies de progrès et qu'il peut y avoir une réforme plus juste", ce pourquoi il remet "ce projet en chantier, avec les partenaires sociaux, pour un temps bref, et dans des conditions transparentes." Pour ce faire, une réunion sera organisée avec lesdits partenaires "dès vendredi" 17 janvier.

"Une délégation permanente sera créée. Je la réunirai dès vendredi. Je proposerai aux représentants de chaque organisation de travailler autour de la même table, de s’installer dans les mêmes bureaux, ensemble, pendant trois mois à dater du rapport de la Cour des comptes. Si au cours de ce 'conclave' cette délégation trouve un accord d’équilibre et de meilleure justice, nous l’adopterons."

Enfin, le Premier ministre a assuré qu'il demandera à la Cour des comptes "une mission flash de quelques semaines, pour nous donner l'état actuel et précis du financement du système de retraites. Et ce résultat, le Gouvernement le communiquera à tous les Français", a promis le chef du gouvernement. Et si les partenaires sociaux "ne s'accordent pas", c'est "la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer."