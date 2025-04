Pour sauver le système des retraites, reporter l'âge de départ ne suffit plus

D'après un rapport de la Cour des comptes, reporter l'âge légal de départ à la retraite ne suffirait pas à permettre l'équilibre financier. C'est donc vers un cocktail de mesures qu'il semble falloir se tourner pour sauver le système par répartition.

De quoi attraper des cheveux blancs. Alors que le Budget 2026 va devoir se composer avec 40 milliards d'euros d'économies, le système de retraites voit rouge et son équilibre financier est de nouveau en question. Pour garantir ce dernier, la Cour des comptes a testé plusieurs scénarios.

"On ne va pas reporter l'âge légal jusqu'à 75 ans"

Car l'impératif de remettre les finances du régime à l'équilibre sans augmenter les impôts est un défi dantesque, au point que même un âge légal de départ plus tardif ne suffirait pas. Premier scénario testé, un report rapide à 65 ans : le régime ne serait excédentaire qu'en 2030 avant de replonger durablement pour atteindre un déficit estimé à 15 milliards d'euros par an en 2040. Deuxième scénario, un report plus long, jusqu'à 66 ans. Le régime approcherait l'équilibre en 2040, avant une nouvelle bascule en 2045, et 8 milliards d'euros de déficit annuel.

Pour l'économiste Bertrand Martinaud, l'équilibre à long terme du système par répartition passe par un cocktail de mesures. "On ne va pas reporter l'âge légal jusqu'à 75 ans... Il y a plein de paramètres, les carrières longues : presque un quart des personnes échappent aux réformes de report de l'âge légal, la bonification pour enfants qui coûte un certain nombre de milliards, la désindexation des retraites, ou encore l'introduction d'une dose de capitalisation."

Les partenaires sociaux sont prévenus. Avec l'évolution démographique, le système par répartition est structurellement déficitaire et il faudra des mesures d'économie drastiques pour le sauver.