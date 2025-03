Retailleau menace de démissionner si la France cède sur le dossier algérien

Bruno Retailleau menace de quitter le gouvernement si Paris renonce à un rapport de force avec l'Algérie pour qu'elle accepte d'accueillir ses ressortissants en situation irrégulière en France, déclare-t-il dans une interview au Parisien diffusée en ligne samedi.

"Tant que j'ai la conviction d'être utile et que les moyens me sont donnés, je serai mobilisé. Mais si on me demandait de céder sur ce sujet majeur pour la sécurité des Français, évidemment que je le refuserais", prévient le ministre de l'Intérieur.

