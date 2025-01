République démocratique du Congo : Macron appelle à la «fin immédiate de l'offensive» près de Goma

Lors d'entretiens téléphoniques avec les dirigeants de République démocratique du Congo et du Rwanda, le président français Emmanuel Macron a appelé samedi à la "fin immédiate de l'offensive du M23 et des forces rwandaises ainsi qu'au retrait de ces dernières du territoire congolais".

Le président français Emmanuel Macron a appelé samedi à la "fin immédiate de l'offensive du M23 et des forces rwandaises ainsi qu'au retrait de ces dernières du territoire congolais", lors d'entretiens téléphoniques avec les dirigeants de République démocratique du Congo et du Rwanda, a annoncé l'Elysée.

Macron appelle à "la reprise du dialogue au plus vite"

"Le chef de l'Etat a exprimé sa très vive préoccupation quant à la situation dans le Nord Kivu, notamment autour de Goma et quant aux violations de l'intégrité territoriale de la RDC", dans un échange séparé avec Félix Tshisekedi, président de la RDC, et Paul Kagame, son homologue rwandais, alors que les combats s'intensifient dans l'est de la RDC. "Le président de la République a appelé à la reprise du dialogue au plus vite et a dit sa détermination à appuyer les efforts de paix", a ajouté l'Elysée.

Le chef de l'Etat français a rappelé par ailleurs à ses homologues que "tout devait être fait pour la protection des populations civiles et le respect de la souveraineté congolaise". Après l'échec d'une médiation RDC-Rwanda sous l'égide de l'Angola, le M23, groupe armé antigouvernemental soutenu par le Rwanda et son armée, ont rapidement gagné du terrain ces dernières semaines. Ils encerclent désormais presque complètement la capitale de la province du Nord-Kivu, Goma, qui compte un million d'habitants et au moins autant de déplacés.