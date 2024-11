Réouverture de Notre-Dame de Paris : ultime visite d'Emmanuel Macron sur le chantier

Emmanuel Macron se rend à Notre-Dame de Paris ce vendredi matin. Une semaine avant l'inauguration de la cathédrale, le chef de l’État va effectuer une dernière visite de chantier. L'occasion, avant la célébration religieuse du 8 décembre, de prononcer un discours à l'intérieur de l'édifice.

"L'impossible a été rendu possible"

Emmanuel Macron compte bien savourer ce moment. À défaut de prendre la parole lors de la cérémonie religieuse dimanche 8 décembre, une idée qu’il a un moment caressée, le chef de l'État s’exprimera dans la nef de la cathédrale ce vendredi. Autour de lui, prendront place près de 2.000 personnes. 2.000 compagnons, charpentiers, menuisiers, peintres, artistes qui ont contribué à la réussite de ce projet et surtout livré l’édifice dans les temps.

"Les délais ont été tenus. L'impossible a été rendu possible", se félicite l’Élysée. "Il y a cinq ans, tout le monde pensait que l’engagement du Président serait difficile à tenir. Preuve est faite aujourd’hui que non seulement c’est possible, mais que tout le monde le désirait ardemment", insiste un conseiller du Palais. Ce sera le message d’Emmanuel Macron : démontrer que les Français peuvent être fiers. Une manière de tenter de capitaliser sur cette réussite alors que l'instabilité politique guette de nouveau le pays.