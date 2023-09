Rentrée scolaire : Emmanuel Macron en déplacement mardi dans les Pyrénées-Atlantiques

Emmanuel Macron se rendra mardi dans un collège d'Orthez (Pyrénées-Atlantiques), à l'occasion de la rentrée scolaire, pour rencontrer élèves et personnels éducatifs et échanger notamment autour de la pratique du sport, a annoncé l'Elysée samedi. Le chef de l'Etat, qui sera accompagné de son ministre de l'Éducation Gabriel Attal, des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et du maire de Pau François Bayrou, est attendu à la mi-journée au collège Daniel-Argote. Il avait effectué vendredi la pré-rentrée d'un lycée professionnel d'Orange (Vaucluse) pour y vanter la réforme de la filière.

Un dispositif qui concernera 700 collèges

Cette fois, le président entend discuter "avec la communauté éducative sur la transformation bâtimentaire du collège et les actions déployées pour mieux accompagner les initiatives de l'équipe pédagogique", indique l'Élysée dans un communiqué. "Il reviendra en ce sens sur le dispositif '2 heures de sport en plus au collège'", précise la même source en soulignant qu'"accroitre la pratique sportive des jeunes constitue la première ambition de l'héritage" des JO de 2024 à Paris.

Ce dispositif doit être déployé à la rentrée dans 700 collèges dans l'ensemble des départements. Les activités, gratuites, doivent se dérouler dans le temps périscolaire. Elles "seront proposées par les clubs sportifs et les structures de loisirs sportifs de proximité, ne nécessitant pas un déplacement long ou coûteux", selon le ministère des Sports.