Remaniement : Sibeth Ndiaye et Christophe Castaner, la chute des macronistes

Deux ministres emblématiques ont fait les frais, lundi soir, du remaniement : Sibeth Ndiaye et Christophe Castaner, respectivement ex-porte-parole et ministre de l'Intérieur, ont cédé la place à Gabriel Attal et Gérald Darmanin. Deux compagnons de route de la première heure ou presque sont donc désormais sur la touche, et cela n'est pas passé inaperçu. "Je ne comprends pas qu'on les sacrifie, c'est dégueulasse", s'indigne-t-on dans les rangs de la majorité.

"Ils restent des alliés"

Certains y voient la volonté d'Emmanuel Macron de renier une page de son histoire. "C’est une claque", affirme un cadre macroniste. Les deux principaux intéressés réagissent moins vivement. Lundi soir, l’entourage de Sibeth Ndiaye a affirmé que la porte-parole a refusé plusieurs ministères. "Elle a envie de passer à autre chose, c’est un choix familial et personnel", affirme son cabinet. En privé, Christophe Castaner s’est montré, lui, philosophe. "Il sait qu’il a parfois déconné", affirme l’une de ses amies.

À l’Elysée, on rend hommage aux deux ministres. "Sibeth part avec dignité", affirme un conseiller, quand un proche d’Emmanuel Macron promet que "tous deux restent des alliés politiques". Un marcheur historique imagine déjà Sibeth Ndiaye jouer un rôle pour 2022... mais hors du gouvernement : "c’est depuis l'extérieur que ça va se jouer", dit-il avant de rajouter : "Donnez lui rendez-vous dans un an !"