Ukraine : Zelensky exige des «résultats tangibles» après un vaste remaniement ministériel

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exigé jeudi des "résultats tangibles" de la part de son gouvernement après le plus grand remaniement ministériel depuis le début de l'invasion russe en 2022, qui a vu notamment le remplacement de l'emblématique chef de la diplomatie Dmytro Kouleba. Dmytro Kouleba, très apprécié des Occidentaux, a été remplacé par Andriï Sybiga, un diplomate moins connu. Plusieurs autres ministres ont été limogés dans ce remaniement perçu comme destiné à renforcer l'emprise de la présidence sur la conduite des affaires.

"Il est crucial que les institutions gouvernementales fonctionnent maintenant aussi activement que possible - plus activement qu'auparavant - à tous les niveaux", a insisté Volodymyr Zelensky dans son adresse quotidienne. Il a demandé à sa nouvelle équipe de développer encore plus le secteur de l'armement, de faire avancer les négociations sur la demande d'adhésion à l'UE, de veiller à la stabilité financière de l'Ukraine et d'apporter "un soutien accru à la ligne de front", où les forces de Kiev sont sous pression dans l'Est.

"Il y a des dizaines de tâches très spécifiques de ce type, et chacun à son poste doit fournir des résultats tangibles tout au long de l'automne", a-t-il ajouté. Volodymyr Zelensky, qui reste très populaire en Ukraine même si sa cote a baissé après plus de deux ans et demi de guerre contre la Russie, avait précédemment dit vouloir insuffler une "énergie nouvelle" dans son équipe, sept mois après avoir remplacé le commandant de l'armée.

Consolider la présidence

Le plus connu des ministres limogés, Dmytro Kouleba, n'avait eu de cesse d'appeler les alliés occidentaux de Kiev à fournir des armes à son pays, si bien qu'il était devenu l'une des voix-phares de l'Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022. Moins médiatique, son remplaçant Andriï Sybiga, 49 ans, qui a notamment été ambassadeur en Turquie de 2016 à 2021, est vu comme un poids-lourd de la diplomatie ukrainienne. Il est surtout considéré comme plus loyal envers le puissant chef de l'administration présidentielle, Andriï Iermak.

En présentant la candidature d'Andriï Sybiga aux députés de son parti, Volodymyr Zelensky "l'a décrit comme un spécialiste de relations internationales, qui était avec lui dans le bunker en 2022 (au début de l'invasion russe, ndlr) et avait alors géré sa communication internationale", a indiqué à l'AFP une source au sein du parti présidentiel. D'après des sources interrogées par l'AFP dans les milieux politiques, le départ de Dmytro Kouleba n'a rien de volontaire et a été dicté par la présidence, qui cherche ainsi à consolider son contrôle sur ce ministère clef.

Selon une source au sein du parti présidentiel, l'entourage du chef de l'État reprochait aussi à Dmytro Kouleba d'avoir perdu de son efficacité. "Il y a eu des plaintes à son sujet depuis un an", a expliqué cette source à l'AFP. "Il donnait des interviews, s'exprimait avec éloquence, multipliait les visites (...) Il s'occupait de son autopromotion, au lieu d'améliorer le travail des ambassades, de travailler systématiquement sur les pays et d'obtenir leur soutien", a-t-elle ajouté.

Plusieurs homologues occidentaux de Dmytro Kouleba lui ont exprimé leur reconnaissance pour son travail. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken l'a appelé mercredi pour lui faire part de "sa grande reconnaissance et de son amitié", selon le département d'État.

Huit nouvelles nominations

Varsovie, allié clef de Kiev face à la Russie mais dont les rapports avec les autorités ukrainiennes ont traversé plusieurs crises, a salué la nomination du nouveau ministre qui parle polonais. "Nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble pour l'avenir européen de l'Ukraine", a déclaré la diplomatie polonaise sur X. Les députés ont approuvé jeudi la nomination de huit autres membres du gouvernement - ministres et vice-Premiers ministres - pour remplacer leurs prédécesseurs ayant démissionné cette semaine ou pour remplir les postes vacants depuis des mois.

Parmi eux, Olga Stefanichyna est devenue ministre de la Justice et Guermane Smetanine, celui des Industries stratégiques, en charge de la production militaire que l'Ukraine s'efforce d'augmenter pour réduire sa dépendance de l'aide occidentale. Vitaliï Koval a été nommé ministre de la Politique agraire dans ce pays, l'un des plus pros producteurs mondiaux de céréales, et Natalia Kalmykova, celle des Vétérans alors que le gouvernement est régulièrement accusé ne rien faire pour ces centaines de milliers d'ex-combattants dont nombre sont amputés.

Trois adjoints du cabinet de la présidence ont aussi été limogés par Volodymyr Zelensky.