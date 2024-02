Gouvernement Attal : Emmanuel Macron «nomme un gamin Premier ministre», selon Nicolas Dupont-Aignan

Il aura fallu être patient ! Après l'annonce d'une première partie du gouvernement en début janvier, l'Élysée en a annoncé la totalité ce jeudi, avec notamment le remplacement d'Amélie Oudéa-Castéra au ministère de l'Éducation nationale avec Nicole Belloubet.

Invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Échos, Nicolas Dupont-Aignan évoque "un jeu dérisoire" et "un mépris total" de la part du gouvernement. Selon le président de Debout la France et député de l'Essonne, la nomination de Gabriel Attal est incompréhensible et la Macronie devrait se soucier d'un adversaire politique.

"Je n'aurais pas été capable d'être premier ministre à 34 ans ou à 30 ans"

"Ce remaniement est grotesque et terrible." Nicolas Dupont-Aignan est ferme : le nouveau gouvernement n'est pas à la hauteur et méprisant vis-à-vis des Français. Une chose lui a particulièrement marqué. La nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre, trop jeune à ses yeux. Le président de la République "nomme un gamin Premier ministre" à la tête du gouvernement. "Je n'aurais pas été capable d'être premier ministre à 34 ans ou à 30 ans", explique-t-il au micro du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Échos.

Avec ce nouveau gouvernement, il ne voit pas comment il peut tenir jusqu'en 2027. En attendant, Nicolas Dupont-Aignan prévient que le gouvernement devrait faire attention à une personne pour les prochaines présidentielles : François Bayrou.

Un adversaire de taille pour la prochaine présidentielle

"C'est un candidat sérieux et on ferait mieux de ne pas le sous-estimer", raconte le député. Le président du MoDem serait donc un gros caillou dans la chaussure de la Macronie et Nicolas Dupont-Aignan estime que François Bayrou dit "enfin" ce qu'il pense.

"Bayrou dit que le roi est nu, que ce remaniement, c'est du n'importe quoi. Il dit ce que tous les Français commencent à comprendre", ponctue le président Debout la France, au micro du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Échos.