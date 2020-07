Remaniement : "Le casting, les Français s’en contrefichent", assure Gilles Le Gendre

INTERVIEW

Le gouvernement de Jean Castex a droit à son baptême du feu mercredi matin à l’Assemblée. Les ministres s’apprêtent en effet à affronte leur première séance de questions au gouvernement. Les députés de l’opposition ont fourbi leurs armes et devraient cibler les ministres les plus médiatiques tels qu’Eric Dupond-Moretti ou Roselyne Bachelot. Les élus de la majorité devraient se tenir eux plus tranquilles. "La question du casting, la question des équilibres du gouvernement, les Français s’en contrefichent", a ainsi balayé Gilles le gendre, patron du groupe LREM à l’Assemblée, mercredi matin sur Europe 1.

"Aujourd’hui, les Français veulent de l’action. Ils ne veulent pas d’étiquette, ils veulent de l‘action", a encore martelé le député de Paris. "Ce gouvernement est un gouvernement d’action. C’est ça qui est fondamental. "Les ministres sont immédiatement opérationnels au travail et c’est urgent", a insisté Gilles Le Gendre, soutien de la première heure d’Emmanuel Macron.

"Les veulent savoir si leurs enfants auront du travail à la rentrée. Ils veulent savoir comment leur facture énergétique peut baisser si on se lance enfin dans un grand plan de rénovation des bâtiments. Ils veulent savoir comment va se conclure le Ségur de la santé pour lequel le Premier ministre a annoncé hier de nouveaux crédits, jusqu’à 7,5 milliards d’euros", a-t-il ensuite énuméré. "Ils veulent savoir comment nous allons prendre en charge nos aînés, avec un grand plan sur le grand âge et l’autonomie, qui va être le grand sujet social des prochains mois. Ça, ce sont des vrais sujets", a-t-il énuméré.