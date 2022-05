Remaniement imminent : un nouveau nom circule pour Matignon

Un remaniement imminent. Jean Castex devrait annoncer sa démission vendredi ou samedi. Si Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ne l'a pas confirmé en sortie du dernier conseil des ministres de l'actuel Premier ministre, c’est tout comme. "Le président a eu un mot de remerciement appuyé pour le gouvernement et pour Jean Castex. Il a remercié chacune et chacun pour le travail qui a été fait", a dit le porte-parole du gouvernement à la mi-journée. Emmanuel Macron a aussi précisé "qu'il y a près de deux ans, Jean Castex a accepté de diriger un gouvernement de combat. Il a dit avec solennité et affection qu’il avait été très fier d’être autour de cette table, avec Jean Castex et avec son gouvernement ces deux dernières années".

Des tractations tout le week-end, avant l'annonce

Un nouveau Premier ministre devrait être nommé ce week-end, samedi ou dimanche. Un nom est de plus en plus cité pour Matignon ces dernières heures dans la macronie, celui d'Audrey Azoulay. L'actuelle directrice générale de l'Unesco, était ministre de la Culture et de la Communication sous François Hollande.

Le week-end devrait être marqué par de nombreuses tractations et consultations, puisque le futur gouvernement devrait être annoncé en début de semaine prochaine.