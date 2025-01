Gouvernement Bayrou : «Si on continue deux ans dans ce marécage, la France coulera», dénonce Nicolas Dupont-Aignan

À peine nommé, le gouvernement de François Bayrou doit traverser une crise politique. Pour Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce vendredi.

La dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier, en passant par une motion de censure en novembre, les négociations interminables entre Matignon et l'opposition… La France traverse une crise politique sans précédent.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce vendredi, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, estime que le gouvernement va droit dans le mur. "Si on continue deux ans dans ce marécage avec Macron, Bayrou, les socialistes… La France coulera", dénonce-t-il.

"Il faut la censure le plus vite possible"

Ce vendredi, François Bayrou reçoit les partenaires sociaux pour lancer les négociations afin de trouver une meilleure formule à la loi Borne. Une consultation sociale qui commencera début février et qui durera trois mois. Mais pour l'ancien député de l'Essonne, avec cette réforme, les Français ne pourront pas partir à 64 ans à la retraite. "Ce sera la retraite avec la moitié des pensions pas payées", affirme-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Réforme des retraites : François Bayrou reçoit les partenaires sociaux pour lancer les négociations

L'ancien maire de Yerres l'assure : il ne croît plus en l'équipe gouvernementale de Bayrou. "Donc je dis : il faut la censure le plus vite possible, car il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. J'ai écouté François Bayrou, c'est pathétique. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement", déplore-t-il. Et la solution est simple selon lui : il faut un nouveau président "avec un cap pour le pays et une majorité cohérente".