Réforme des retraites : comment Emmanuel Macron tente de remobiliser ses troupes

ANALYSE

Séquence câlinothérapie ce mardi pour les parlementaires macronistes. Au sortir de la séquence particulièrement éprouvante de la réforme des retraites, les députés et sénateurs de la majorité sont attendus dans la soirée à l'Élysée où Emmanuel Macron les attend. Dans la matinée, ils avaient déjà été reçus par Élisabeth Borne. Pour le chef de l'État, il s'agit là de ressouder ses troupes dans un contexte politique particulièrement tendu.

"Quand on gagne un vote, c'est une victoire"

D'autant qu'une bonne partie des députés conviés ce mardi soir n'étaient pas favorables à l'usage du 49.3 et beaucoup auraient préféré passer par le vote, quitte à ce que la réforme ne soit pas adoptée. Dans la soirée, Emmanuel Macron va donc conclure un marathon au palais de l'Élysée, lui qui avait déjà reçu la Première ministre dans la matinée, ainsi que plusieurs ministres de poids, les présidents des groupes parlementaires et les patrons des partis membres de la majorité présidentielle. Et son message promet d'être sensiblement identique à celui adressé en début de journée.

Avec tout d'abord un constat : "Nous n'avons pas réussi à faire partager le bien-fondé de cette réforme", observe le chef de l'État en petit comité, tout en appelant de ses vœux à une "refondation parlementaire". Pour remobiliser ses députés et sénateurs, Emmanuel Macron pourrait bien tenter de les convaincre que la mission est tout de même accomplie. "Quand on gagne un vote, c'est une victoire, pas une défaite", estime-t-il. Reste que la séquence autour de cette réforme des retraites a laissé des traces comme jamais auparavant dans la majorité. Pas sûr que les mots du président suffiront à les gommer.