Référendum en Nouvelle-Calédonie : pourquoi la présence de Lecornu fait polémique

Horizon bleu blanc rouge pour la Nouvelle-Calédonie. A deux jours du référendum d'autodétermination, il y a peu de chances que l'archipel sorte du giron français. D'autant que les indépendantistes refusent toujours de participer au scrutin et appellent au boycott. Il faut quand même rappeler que les deux précédents référendums ont confirmé l'attachement de la Nouvelle-Calédonie à la France, et son maintien dans la République. Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu, est attendu sur place ce samedi dans un contexte tout de même tendu.

La tendance est à la victoire des partisans

Selon les médias locaux, il devrait atterrir dans les toutes prochaines heures. La visite surprise fait réagir les indépendantistes. Ils souhaitent reporter le référendum à cause de l'épidémie de Covid-19. Pas un argument, ni pour le Conseil d'Etat, qui rejette la demande, ni pour le ministre. Sa présence est alors malvenue, selon Pierre-Chanel Tutugoro, membre de la coalition indépendantiste. "Je pense qu'il a perdu l'occasion de rester chez lui en France. C'est du mépris, pour ne pas dire des mots encore plus forts, dans la manière dont les choses ont été ramenées. Nous écarter, nous, peuple colonisé d'une consultation qui doit décider de l'avenir de notre pays. Peut-être qu'ils trouveront des interlocuteurs à travers les autres groupes politiques. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, on ne voit pas de quoi on va discuter aujourd'hui".

Quant aux les loyalistes, ils insistent que "La place du ministre des outre-mer est ici pour ce scrutin historique et pour les discussions qui s'ouvrent le lendemain". À l'approche du vote, les forces de l'ordre sillonneront le territoire dès aujourd'hui. Il n'est plus possible d'acheter de l'alcool, de carburant à emporter, des pétards et autres feux d'artifice. La tendance, pour le moment, est à une victoire des partisans de la France pour la troisième fois consécutive.