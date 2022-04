Réélection de Macron : Blanquer satisfait du résultat et serein «pour la force du mandat»

Emmanuel Macron a été réélu dimanche à la présidence de la République avec 57,6 à 58,5% des voix face à Marine Le Pen (41,5-42,4%) selon les premières estimations, une nette victoire tempérée par une abstention élevée, (28%). Invité d'Europe 1 et de CNews dimanche, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a réagi à cette victoire.

"S'interroger sur les abstentionnistes"

"Nous sommes heureux que le score soit au rendez-vous de l'espérance. Ce soir, il faut saluer la démocratie et tous les électeurs, ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, mais aussi tous les autres. Et s'interroger bien sûr sur les abstentionnistes et leur dire que le président de la République sera aussi leur président", a-t-il posé. "Le fait qu'il y ait un grand écart [de voix] est important pour la force du mandat qui va s'exercer.

Également invité ce dimanche soir, le maire de Béziers Robert Ménard a appelé à entendre les Français qui ont voté pour Marine Le Pen aujourd'hui. "Il y a des choses à changer et à modifier et j'espère que vous le ferez", a-t-il lancé au ministre de l'Éducation. "J'espère tellement que l'on écoute les petites gens et que l'on en prenne soin."

Donné de longue date favori à sa propre succession, Emmanuel Macron devient à 44 ans seulement le premier président sortant reconduit hors cohabitation, depuis l'adoption du vote au suffrage universel direct en 1962.