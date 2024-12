«Reconstruire Mayotte, c'est régler les malheurs» du département, dont l'immigration illégale, insiste Charles Rodwell

Le député Ensemble pour la république des Yvelines Charles Rodwell, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Romain Desarbres, il assure que la reconstruction de Mayotte passera aussi par la lutte contre l'immigration illégale.



Reconstruire Mayotte au plus vite : la mission obnubile le gouvernement, alors que deux semaines après le passage du cyclone Chido, la situation reste difficile. Les infrastructures ont beaucoup souffert du passage de la catastrophe naturelle. Résultat : l'eau manque encore à l'appel dans certaines zones de l'île, et l'électricité est encore coupée.

Reconstruire l'archipel au plus vite

Face à ce constat, le nouveau Premier ministre François Bayrou, est arrivé ce lundi sur l'archipel pour s'assurer que les mesures prises par Emmanuel Macron, étaient en bonne voie d'application. L'objectif de l'État est clair : reconstruire l'archipel au plus vite.

"Je crois qu'aujourd'hui, l'un des grands messages du Premier ministre et que nous devons porter collectivement, au nom de la solidarité nationale, c'est que reconstruire Mayotte, c'est deux choses", insiste face à Romain Desarbres.

Une pression sur Mayotte

"C'est d'abord de reconstruire les bâtiments, les services publics, les canalisations, les distributions d'eau, d'électricité. Et honnêtement, moi je suis assez fier des Français de voir à quel point le pays s'est mobilisé", souligne le député des Yvelines.

"Et le deuxième point, c'est que reconstruire Mayotte, c'est régler les malheurs et c'est régler les problèmes de Mayotte. Et l'un des problèmes de Mayotte, ce n'est pas le seul, c'est une immigration qui est aujourd'hui insoutenable pour l'île et c'est la raison pour laquelle il me semblerait tout simplement impensable que parmi les mesures qui sont annoncées par le Premier ministre, il n'y a pas le sujet d'immigration qui soit présent parce que c'est un sujet qui fait pression sur l'île", conclut l'élu du camp présidentiel.