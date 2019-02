Rassemblement contre l’antisémitisme : "C’est du cinéma", dénonce le député RN Gilbert Collard

INTERVIEW

Alors que quatorze partis politiques se rassemblent mardi à Paris pour dénoncer l’antisémitisme, le Rassemblement national (RN) a fait savoir qu’il n’y participerait pas. "Vais-je oser être franc ? Oui, je vais oser : c’est du cinéma", a dénoncé sur Europe 1 lundi le député RN du Gard Gilbert Collard, tout en "condamnant l’antisémitisme, de la façon la plus formelle, la plus intellectuelle et la plus physique".

"Le fils de Mireille Knoll (une femme juive de 85 ans tuée en mars 2018, ndlr) a dit qu’il n’irait pas car il en a assez des manifestations. Je crois qu’il faut passer à autre chose", a expliqué Gilbert Collard au micro de Sonia Mabrouk, martelant que le combat contre l’antisémitisme "mérite autre chose que des manifestations", et dénonçant l'inaction des précédents gouvernements face au "salafisme triomphant".

"Ils n'ont pas le monopole de l'antisémitisme". Le Rassemblement national prévoit malgré tout de rendre son propre hommage mardi aux victimes des actes antisémites. Cette manifestation a pour but "d’opposer un symbole à un symbole", concède Gilbert Collard. Et le député RN de s'en prendre au Parti socialiste, à l’initiative du grand rassemblement politique de mardi contre l'antisémitisme.

"On trouve triste que le PS, qui a eu un rôle très important dans l’instauration du communautarisme intégriste (…) soit à l’initiative de cette manifestation", souligne-t-il. "Nous n’irons pas à cette manifestation organisée par le festival socialiste, les contestataires pédestres qui, en panne de reconnaissance, essaient de trouver le moyen de faire parler d’eux. Car ils n’ont pas le monopole de la lutte contre l’antisémitisme."