Quels sont les ministres du gouvernement de François Bayrou avec le plus gros patrimoine ?

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié ce mardi les patrimoines des ministres du gouvernement Bayrou. Des écarts frappants entre fortunes colossales et patrimoines modestes.



Le patrimoine des membres du gouvernement de François Bayrou a été dévoilé ce mardi par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Qui sont donc les ministres du gouvernement avec le plus gros patrimoine ? Europe 1 fait le point.

Manuel Valls et Gérald Darmanin, les fortunés les plus faibles

Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie, occupe la première place du classement avec une déclaration de patrimoine net de près de 23 millions d'euros avec des parts dans une société d'expertise comptable et de conseils en gestion gérés par son père.

Le ministre de l'Industrie est suivi de près par Eric Lombard avec une déclaration de près de 21 millions de patrimoines nets, dont 8 millions de biens immobiliers, mais aussi des œuvres d'art, une maison en plein Paris ou encore un voilier.

Et en troisième position, on trouve la ministre de la Culture, Rachida Dati, avec une déclaration de près de 6 millions d'euros nette. Alors si en tout la moyenne des membres du gouvernement s'élèvent autour de 2,6 millions d'euros, les fortunes sont très contrastées.

Si le Premier ministre François Bayrou a déclaré un peu plus de 1,3 million d'euros essentiellement composés de biens immobiliers, les fortunés les plus faibles sont celles de Manuel Valls et Gérald Darmanin, le garde des Sceaux qui déclare un peu de 77.000 euros après déduction du passif. Pour rappel, les ministres sont obligés de déclarer leur patrimoine au moment de leur prise de fonction.