Quels seront les thèmes du discours de politique générale d’Edouard Philippe ?

La semaine politique va être dominée, mercredi, par le discours de politique générale prononcé par le Premier ministre devant les parlementaires. Objectif : "fixer le calendrier politique mais également les chantiers législatifs", selon la porte-parole du gouvernement. Europe 1 en sait un peu plus sur ce que va annoncer Edouard Philippe.

On rentre de plein pied dans le fameux "acte 2" promis par Emmanuel Macron. Le Premier ministre va détailler une partie de sa feuille de route pour les prochains mois. Le mot sur lequel les membres du gouvernement insistent, c’est écologie. "Nous allons montrer que la transformation écologique devient aussi importante que l’économie et le social", promet un conseiller à Matignon, bien conscient que beaucoup de français doutent encore de la sincérité du pouvoir en la matière.

"On va davantage associer les Français, les élus et les corps intermédiaires"

C’est aussi pour cela que l’exécutif promet de changer de méthode. Les "gilets jaunes" et le "grand débat national" sont passés par là : "on va davantage associer les Français, les élus et les corps intermédiaires", explique un proche d’Edouard Philippe. Tout le weekend, le Premier ministre a consulté les représentants de la majorité. Il reste quelques arbitrages, notamment sur les questions fiscales. Les impôts des classes moyennes seront tranchés mercredi midi entre le président et Edouard Philippe.

Mais ce qui est sûr, c’est que les prochains mois vont être chargés : bioéthique, économie circulaire, statut de l’élu, chômage, retraite, dépendance… Du côté de la majorité, certains s’inquiètent déjà : on risque la surchauffe du côté du Parlement.