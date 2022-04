Présidentielle : quelle suite à la déroute chez les Verts ?

ANALYSE

Yannick Jadot n'a pas obtenu les fameux 5% des voix nécessaires à l'élection présidentielle pour le remboursement forfaitaire de sa campagne. La conséquence : c’est une dette de plus de cinq millions d’euros "totalement imprévue", assume les équipes du candidat. Aujourd'hui, une seule solution s'offre à Yannick Jadot : quémander.

"L'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ses indispensables combats", a appelé Yannick Jadot. "Je vous invite à vous rendre sur le site 'soutenirlecologie.fr' et faire un don", a demandé le candidat à ses partisans. "On a perdu à cause du vote utile maintenant il faut payer utile", estime un cadre écologiste.

Quel avenir ?

Le parti est dos au mur, hormis les dons, il n’a aucune autre ressource possible. En interne donc, une seule solution s’est imposée : "un budget serré pour les législatives et faire élire au moins 15 députés", pour espérer sauver le parti de la faillite.

Mais au-delà du problème financier, l’écologie politique doit régler un problème de fond, à savoir un "manque de crédibilité à gouverner, cause de notre échec", analyse un dirigeant.