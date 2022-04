Présidentielle : «L'écologie est la meilleure alliée du pouvoir d'achat», estime Jadot

INTERVIEW

Invité d’Europe 1, le candidat écologiste Yannick Jadot a voulu convaincre les électeurs de gauche, de la crédibilité de son projet, avec l’accent sur le pouvoir d’achat et la hausse des prix du carburants, principale priorité des Français dans cette élection présidentielle. "Si les Français sont percutés par les dépenses, c’est parce que les gouvernements précédents n’ont pas investi sur l’isolation des logements et n’ont pas développé les transports collectifs."

"Le vote utile, c'est l'écologie"

Mais au-delà de son projet, Yannick Jadot a voulu rassurer les plus précaires en assurant avoir également des mesures à court-terme : "Concrètement, un chèque énergie et les transports collectifs gratuits pour les six prochains mois." Pour le leader des Verts, "l’écologie est aujourd’hui la meilleure alliée du pouvoir d’achat".

Depuis plusieurs semaines, Yannick Jadot doit faire à face à la pression du vote utile sur la gauche, le leader insoumis est mieux placé dans les sondages, mais le leader des verts l’affirme "dans aucun sondage, Jean-Luc Mélenchon accède au second tour", avant d’ajouter : "Le vote utile, c’est l’écologie". À Lyon vendredi, Yannick Jadot a assuré qu'il appellerait sans "aucune ambigüité" à voter contre l'extrême droite si elle parvenait au second tour dimanche soir.