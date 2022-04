Quel calendrier après la réélection d'Emmanuel Macron ?

Et maintenant ? Pour la seconde fois, Emmanuel Macron a été élu président de la République avec 58 % des voix. Si cette réélection sonne le début de la campagne pour les élections législatives, il y a avant tout un processus à suivre pour Emmanuel Macron et les institutions afin de parachever officiellement la réélection du chef de l'État.

L'investiture officielle aura lieu entre le 27 avril et le 13 mai

La première étape de ce calendrier est l'annonce des résultats officiels. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, les proclamera dès après-demain, le mercredi 27 avril. L'investiture aura lieu entre le mercredi 27 avril et celle de la fin du mandat actuel d'Emmanuel Macron, à savoir le 13 mai.

La cérémonie se déroulera dans la salle des fêtes de l'Elysée. D'ici là, le président sortant peut nommer un nouveau Premier ministre quand il le souhaite. Jean Castex, le Premier ministre actuel, a annoncé qu'il démissionnerait rapidement avec son gouvernement. Il restera encore en poste au moins jusqu'à la fin de la semaine afin d'assurer la transition.

Emmanuel Macron pourra s'appuyer immédiatement sur un Premier ministre allié et une majorité à l'Assemblée. Et même si les députés ne siègent plus à l'Assemblée depuis le 1er mars, le chef de l'Etat peut choisir de les réunir à tout moment pour faire voter certaines réformes avant les législatives. Ces dernières auront lieu respectivement le 12 et le 19 juin 2022.